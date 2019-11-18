Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi ortaya çıktı! Abisinden ve ablasından daha çok benziyor

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri hiç kuşkusuz Çukur... Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı dizi 3.sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Aras Bulut İynemli bu dizi ile beraber kariyer basamaklarını ikişer, üçer adım tırmandı. Hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli ile ilgili birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak... Aras Bulut İynemli'nin kendine neredeyse ikizi kadar benzeyen hayranı ile çektirdiği fotoğraf olay oldu. Bu benzerlik küçümsenecek cinsten değil. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin benzerleri.

18.11.2019 15:14 - Son Güncelleme: 18.11.2019 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





