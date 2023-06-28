60’lık Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’in bikinili tatil pozu sosyal medyayı karıştırdı! “15 yaşındaki haliniz mi yoksa photoshop mu”
1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasındaki 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınan Aydan Şener, sosyal medya hesabında bikinili tatil pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "15 yaşındaki haliniz mi yoksa photoshop mu" yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...
28.06.2023 14:12 - Son Güncelleme: 28.06.2023 14:12
1963 yılında Kilis'de doğan ve 1981'de Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasındaki 'Feride' karakteriyle hafızalara kazındı.
Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener, Instagram hesabında bikinili tatil pozunu yayınladı.