Seda Sayan 18'liklere taş çıkardı! Eşi Çağlar Ökten'le tatil pozu olay oldu dostu Safiye Soyman: "Of be bu ne"
Eşiyle tatilde olan Seda Sayan 18'liklere taş çıkardı! Seda Sayan'ın Instagram paylaşımları kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, dostu Safiye Soyman'dan gelen "Of be bu ne güzellik"" yorumu dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde kendisinden eşi Çağlar Ökten'in doğum gününü kutladığı anlarla adından söz ettirmişti Seda Sayan...
25.06.2023 15:02 - Son Güncelleme: 25.06.2023 15:02
Seda Sayan 18'liklere taş çıkardı! Eşi Çağlar Ökten'le tatil pozu olay oldu, dostu Safiye Soyman ise "Of be bu ne güzellik" yorumuyla dikkat çekti.
Nisan 2022'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Sibel Can, eşi Çağlar Ökten ile gündemden düşmüyor.
Aralarındak yaş farkı nedeniyle bir ara sık sık gündeme gelen ikiliden Seda Sayan tepkisini, "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" şeklinde dile getirmişti.