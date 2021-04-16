Seda Bakan’dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanmıştı “Hâlâ koku alamıyorum”
Seda Bakan'dan korkutan koronavirüs açıklaması! Geçtiğimiz sene kasım ayında koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Seda Bakan, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum." diyerek kötü haberi duyurmuştu. Maslak'ta görüntülenen ünlü oyuncu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6 ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan Seda Bakan, hastalığın etkilerini halen yaşadığını belirterek "6 ay geçmesine rağmen hâlâ koku alamıyorum" dedi.
16.04.2021 09:36
- Son Güncelleme: 16.04.2021 09:36
Ünlü oyuncu Seda Bakan, geride bıraktığımız gün Maslak'ta spor salonuna giderken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bakan, koronavirüs geçirmesi üzerinden altı ay geçmesine rağmen hastalığın etkilerini halen yaşadığını dile getirdi.
Seda Bakan, "Altı ay geçmesine rağmen hala koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Seda Bakan, 2020 Kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
Kendi Instagram hesabından açıklama yapan Seda Bakan, şunları söylemişti: "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum"