Seda Bakan’dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanmıştı “Hâlâ koku alamıyorum”

Seda Bakan'dan korkutan koronavirüs açıklaması! Geçtiğimiz sene kasım ayında koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Seda Bakan, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum." diyerek kötü haberi duyurmuştu. Maslak'ta görüntülenen ünlü oyuncu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6 ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan Seda Bakan, hastalığın etkilerini halen yaşadığını belirterek "6 ay geçmesine rağmen hâlâ koku alamıyorum" dedi.

16.04.2021 09:36 - Son Güncelleme: 16.04.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





