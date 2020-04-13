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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı. Aralarındaki benzerlik şoke etti. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler ise şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlülerin babaları...

13.04.2020 17:55 - Son Güncelleme: 13.04.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





