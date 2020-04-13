Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı. Aralarındaki benzerlik şoke etti. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler ise şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlülerin babaları...

13.04.2020 17:55 - Son Güncelleme: 13.04.2020 17:55
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...
MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...