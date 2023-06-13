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Haberler Magazin Seda Akgül'ün son halini görenler gözlerine inanmadı! "Zayıfladım gaza geldim" deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur'dan sonra...

Seda Akgül'ün son halini görenler gözlerine inanmadı! "Zayıfladım gaza geldim" deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur'dan sonra...

Ekranlardan bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül Instagram'da son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce pek çok programında sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül sonrasında elini eteğini her şeyden çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Akgül son haliyle herkesi şaşırttı. Önceki gün "Zayıflayıp gaza geldim" deyip mayolu pozunu paylaşan Akgül şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

13.06.2023 07:47 - Son Güncelleme: 13.06.2023 07:47
Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Zayıfladım gaza geldim deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur’dan sonra...

Kısmetse Olur'un eski sunucusu Seda Akgül bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

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Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Zayıfladım gaza geldim deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur’dan sonra...

İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Zayıfladım gaza geldim deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur’dan sonra...

Akgül'ün değişimi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İşte başta Seda Akgül olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Zayıfladım gaza geldim deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur’dan sonra...

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Zeynep Tokuş

Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Zayıfladım gaza geldim deyip mayolu pozunu paylaştı Kısmetse Olur’dan sonra...
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