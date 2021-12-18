Vav TV İzle
Haberler Magazin Seda Akgül'ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen'in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur'un gamzeli güzeliydi!

Seda Akgül'ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen'in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur'un gamzeli güzeliydi!

Seda Akgül'ün sunduğu Kısmetse Olur programı bir dönemin en popüler yarışmalarındandı. Gelin ve damat adayları iki farklı dairelerde yaşar, tanışır ve aşk yaşamaya başlardı. Ancak her gün kavga gürültü olurdu. İzleyicilerin de en dikkatini çeken yarışmacısı fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen olmuştu. Kısmetse Olur programıyla ünlenen Beğen'in şimdilerde tanımayan neredeyse yok. Ancak estetiği fazla kaçıran eski yarışmacı tepkilerden kaçamadı.

18.12.2021 11:12 - Son Güncelleme: 18.12.2021 11:12
Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi!

Kanal D'nin bir dönem çok konuşulan izdivaç programı Kısmetse Olur'da adını duyuran Ayça Ekin Beğen'in şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak ediliyordu. Yarışmada güzelliği ile dikkat çeken Beğen'in son hali şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetikler ile bambaşka biri oldu. Özellikle dudaklarındaki şişlik hiç beğenilmedi. Kısmetse Olur'un gamzeli güzeli Ayça Ekin Beğen yeni haliyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Yarışmanın eski takipçileri, 'Yolda görsem tanıyamam' , 'Estetiğin dozunu fazla kaçırmış' , 'Bu ne böyle' yorumlarında bulundu. İşte eski gelin adayının son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi!

Ayça Ekin Beğen'i Kısmetse Olur programından tanıyanlar yeni halini görünce şaştı kaldı.

Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi!

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Şimdilerde 536bin takipçili İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ayça Ekin Beğen'in mesleği de yine sosyal medya.

Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi!

Influencer olan eski gelin adayı giydiği her kıyafetle yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor.

Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi!

Bu arada hemen belirtelim Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan kişilere 'Influencer' denilir.

SON DAKİKA