Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne? Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi!

Kanal D'nin bir dönem çok konuşulan izdivaç programı Kısmetse Olur'da adını duyuran Ayça Ekin Beğen'in şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak ediliyordu. Yarışmada güzelliği ile dikkat çeken Beğen'in son hali şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetikler ile bambaşka biri oldu. Özellikle dudaklarındaki şişlik hiç beğenilmedi. Kısmetse Olur'un gamzeli güzeli Ayça Ekin Beğen yeni haliyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Yarışmanın eski takipçileri, 'Yolda görsem tanıyamam' , 'Estetiğin dozunu fazla kaçırmış' , 'Bu ne böyle' yorumlarında bulundu. İşte eski gelin adayının son hali...