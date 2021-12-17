Gülçin Ergül trafik kazasının ardından ilk kez konuştu! Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül'den yürek sızlatan sözler: 'Üç saniyede oldu'
Gülçin Ergül trafik kazasının ardından ilk kez konuştu! Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül, sözleriyle yürek sızlattı. Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Gruptan ayrılarak kariyerine single olarak devam eden Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül'ün yaralandığı, Lafçı'nın ise vefat ettiği feci trafik kazasının ardından sanat dünyasından birçok isim, sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarında Gülçin Ergül için başsağlığı ve destek mesajları yayınladı. Gülçin Ergül kazanın ardından ilk kez konuştu, bakın neler anlattı.
Gülçin Ergül trafik kazasının ardından ilk kez konuştu! Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül sözleriyle yürekleri sızlattı.
İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkisinde Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tıra çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, hafif yaralanırken Lafçı, vefat etti.
Ergül, "İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim" diye konuştu.
"MEZARLIKTA YIKILDIM"
Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir'e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Gülçin Ergül, "Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok" dedi.