Gülçin Ergül trafik kazasının ardından ilk kez konuştu! Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül’den yürek sızlatan sözler: ’Üç saniyede oldu’

Ergül, "İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim" diye konuştu.