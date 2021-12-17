Seren Serengil’den veda videosu! Ölüm riski vardı sevgilisi Seren Serengil’in son halini paylaştı! Seren’in son sağlık durumu nasıl?

SEREN'DEN VEDA VİDEOSU!

Ölüm riski vardı, sevgilisi Seren Serengil'in son halini paylaştı! Seren'in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar... Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.