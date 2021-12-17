Seren Serengil'den veda videosu! Ölüm riski vardı sevgilisi Seren Serengil'in son halini paylaştı! Seren'in son sağlık durumu nasıl?
Seren Serengil'den veda videosu! Ölüm riski vardı sevgilisi Seren Serengil'in son halini paylaştı! Organları iflas etmeye başlayan Serengil'in ameliyata giderken çekilen fotoğrafını paylaşan sevgilisi, 'Dualarınız bizimle olsun' dedi. Bircan Bali ise Seren Serengil'in son sağlık durumunu açıkladı. Son durumu merak edilirken ünlü isimden veda mesajı geldi.
SEREN'DEN VEDA VİDEOSU!
Ölüm riski vardı, sevgilisi Seren Serengil'in son halini paylaştı! Seren'in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar... Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.
SEREN SERENGİL SAĞLIĞI NASIL?
Bu sabah ameliyata giren Seren Serengil'in ameliyatı 3 saat sürdü. Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Serengil ameliyata alındı.
Bircan Bali Serengil'in sağlık durumuyla ilgili "Seren Serengil'in durumu iyi, ameliyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil'in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış" dedi.
SEREN'İN SON HALİ
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yapmıştı. Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.
VEDA VİDEOSU GÖNDERDİ
Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.