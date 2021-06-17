Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'inin annesine bakın güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Bensu ve Hande Soral'ın annesi...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'inin annesine bakın güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 101. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken bölüme damga vuracak olan isim Hande Soral... Ümit karakterine hayat veren Hande Soral sosyal medya gündeminde. Çukurova yeni bölümde gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranacak. Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda ise canını ortaya koyacak. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın güzel oyuncusu Hande Soral'ın özel hayatı merak konusu oldu. Hande Soral ve Bensu Soral kardeşlerin annelerinin güzelliği kızlarına taş çıkarttı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'inin annesine bakın güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit arakterine hayat veren ve 101. bölümde aşkı uğruna yapabileceklerinin sınırı olmadığını bir kez daha kanıtlayacak olan başarılı oyuncu Hande Soral, özel hayatıyla gündeme geldi.
Yeni bölüm heyecanının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır!