Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'inin annesine bakın güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Bensu ve Hande Soral'ın annesi...

Yeni bölüm heyecanının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır!