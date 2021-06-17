İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor. Kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialarla önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen İmparator'un gizlice ameliyat olduğu ortaya çıktı. İşte son olarak önceki gün Gülben Ergen ve çocukları ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses'in son durumu...

17.06.2021 12:53 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





