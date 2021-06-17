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İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor. Kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialarla önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen İmparator'un gizlice ameliyat olduğu ortaya çıktı. İşte son olarak önceki gün Gülben Ergen ve çocukları ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses'in son durumu...

17.06.2021 12:53 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:08
İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

1 Ocak 1952'de dünyaya gelen ve müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü.

İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, dokuz yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri dönmüştü. Ani bir şekilde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, sevenlerini korkuttu. Tatlıses'in damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ünlü türkücü, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile beraber kalıyor. Karakaya, Tatlıses'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.

İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber gizlice ameliyata alındı! 10 yıl önce kafasına kurşun sıkılan Tatlıses'in kalbi...

BAŞINDAN VURULMUŞTU
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmıştı. Tatlıses bu saldırının ardından eski sağlığına tam anlamıyla kavuşamadı.