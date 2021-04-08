Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin birebir kopyası oldu! İşte Nefise Karatay'ın 'biblom' dediği kızı Maya...
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin birebir kopyası oldu! 5. yaş gününde kızına 'biblom iyi ki doğdun' diyen eski manken Nefise Karatay Instagram paylaşımlarıyla gündemde. 44 yaşındaki Nefise Karatay'ın kızını görenler, 'Güzel annenin güzel kızı' şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte, "Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" diyen Nefise Karatay'ın kızı Maya...
08.04.2021 09:08
- Son Güncelleme: 08.04.2021 09:17
Bir süredir ekranlardan uzak olan Nefise Karatay, daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdilik oyunculuk, planlarım arasında yok. Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" demişti.
Geçtiğimiz ağustos ayında 5. yaş gününü kutlayan Maya için annesi Nefise Karatay'dan, "İyi ki doğdun hayat ışığım, en kıymetlim. Varlığına bin şükür biblom" notuyla paylaşım gelmişti.
Sosyal medyada yeniden gündem olan anne-kızı görenler, 'Güzel annein güzel kızı' , 'Annesinin kopyası olmuş' gibi yorumlarda bulunuyor.
İşte Nefise Karatay'ın kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...