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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa yine çok konuşuluyor, sebebi ise giydiği bir tişört... Uzun süre sevgili kaldıktan sonra 2017 yılında hayatlarını birleştiren ve sadece bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın bu evliliklerinden Melisa adında bir kızları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de yaptığı dansla sosyal medyada çok konuşulan Melisa bu kez giydikleriyle gündemde. İşte haberin detayları...

16.01.2023 12:19 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:19
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa şimdiden magazin gündeminde sık sık yer almaya başladı bile. Bu kez giydiği tişört olay oldu. Bakın giydiği tişörtün fiyatı ne kadarmış. İşte haberin detayları... n

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

Şu sıralar Survivor'la hayli meşgul olan Acun Ilıcalı bir yandan da kızlarına vakit aırıyor.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa son günlerde epey gündeme geliyor.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'yla birlikte poz vermişti geçtiğimiz günlerde.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa yine gündem oldu! Daha şimdiden her yaptığı olay bu kez de giydiğiyle yeri göğü salladı

Sonrasında da Melisa Ilıcalı'nın üzerindeki tişörtün fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.

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