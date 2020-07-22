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Şebnem Paker son haliyle şaşırttı! 1997'de 'Dinle' şarkısıyla Eurovision'a katılan Paker adeta gençleşti

1997 yılında 'Dinle' isimli şarkıyla Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Şebnem Paker, daha sonra ortalardan kayboldu. Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker uzun süredir ortalarda görünmese de müzikten uzak değil. Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran Şebnem Paker, o günden sonra sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı. Aradan geçen yıllara rağmen Şebnem Paker adeta gençleşti. Son halini görünce inanamayacaksınız.

22.07.2020 16:39 - Son Güncelleme: 22.07.2020 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





