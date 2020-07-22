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57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı

Önce karpuz kabuğu denize sonra ünlüler plajlara düşer ve resmi olarak yaz başlar. 2020 yazı da koronavirüse rağmen hareketli geçiyor. Pek çok ünlü isim bu yıl Kovid-19 nedeniyle tekne tatilini tercih etti. Ancak özellikle ünlüler Bodrum'a akın akın gitmeye devam ediyor. Onlardan biri de Billur Kalkavan oldu. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Billur Kalkavan bikinili paylaşımıyla adeta genç kızlara taş çıkartıyor. 57 yaşında olan Kalkavan'ın, mavi bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

22.07.2020 14:15 - Son Güncelleme: 22.07.2020 14:15
57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı

Kendine has tarzıyla zaman zaman gündeme gelen Billur Kalkavan, tatil sezonunu açtı.

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57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı

Normalleşmenin ardından Bodrum'a giden oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı

Son olarak mavi bikinisiyle çektiği selfie'yi paylaşan Kalkavan'a beğeni ve yorum yağdı.

57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı

Çoğu takipçisi Billur Kalkavan'ı "Sanki 57 değil 37 yaşında gibi duruyorsun" gibi yorumlarla iltifat yağmuruna tuttu.

57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı

Kalkavan paylaşımına "Bitmek üzere olan tatil. Şöyle bir şey söyleyeyim, 1968'den beri Bodrum'a gelirim böyle hava görmedim. Sıcağı pek sevmem püfür püfür valla" notunu düştü.

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