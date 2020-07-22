57 yaşındaki Billur Kalkavan bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor! Mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı
Önce karpuz kabuğu denize sonra ünlüler plajlara düşer ve resmi olarak yaz başlar. 2020 yazı da koronavirüse rağmen hareketli geçiyor. Pek çok ünlü isim bu yıl Kovid-19 nedeniyle tekne tatilini tercih etti. Ancak özellikle ünlüler Bodrum'a akın akın gitmeye devam ediyor. Onlardan biri de Billur Kalkavan oldu. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Billur Kalkavan bikinili paylaşımıyla adeta genç kızlara taş çıkartıyor. 57 yaşında olan Kalkavan'ın, mavi bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı.
22.07.2020 14:15
- Son Güncelleme: 22.07.2020 14:15
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