Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi olarak hayatlarımıza giren Şeyma Subaşı daha sonra yoluna sosyal medya fenomenliğiyle devam etti. Paylaştığı her pozla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yaz aylarının gelmesiyle mayolu ve bikinili fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyordu. Şeyma Subaşı bu kez abarttı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
22.07.2020 17:46
- Son Güncelleme: 22.07.2020 17:49
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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