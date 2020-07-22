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Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi olarak hayatlarımıza giren Şeyma Subaşı daha sonra yoluna sosyal medya fenomenliğiyle devam etti. Paylaştığı her pozla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yaz aylarının gelmesiyle mayolu ve bikinili fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyordu. Şeyma Subaşı bu kez abarttı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

22.07.2020 17:46 - Son Güncelleme: 22.07.2020 17:49
Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Abartmışsın' yorumun bulundu.

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? İşte başta Şeyma Subaşı olmak üzere ünlülerin yaz paylaşımları.

Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

İşte size ünlülerin rehberlik ettiği magazin tatili turu.

İzmirli oyuncu Büşra Pekin, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.Oyuncu önceki gün The Beach of Momo'daydı. Önce Instagram hesabı için kumsalda fotoğraf çektiren oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi.

Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

AİLE PORTREMİZ
Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile çekilmiş fotoğrafını "Geleneksel aile portremiz" notuyla paylaştı. Boz'un yakın arkadaşları ise "Allah sizi nazarlarda korusun" yorumunu yaptı.

Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

TATİL ÇEŞME'DE
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'la Çeşme tatiline çıktı. Oyuncu, mutlu anlarının pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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