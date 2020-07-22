Şeyma Subaşı bu sefer komple çıkardı! Üstsüz fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'ya flaş yorum: Abartmışsın

Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları 'Abartmışsın' yorumun bulundu.

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? İşte başta Şeyma Subaşı olmak üzere ünlülerin yaz paylaşımları.