Şebnem Ferah, 03 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da sahne alacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Uzun süredir konser vermeyen sanatçı, bu beklenmedik duyuruyla hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.
"GÜN SAYIYOR OLACAĞIM"
6 Mayıs saat 12.00'de biletlerinin satışa çıkacağı konser için Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi. Ferah, duygularını şu sözlerle ifade etti:
Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere.
Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere.
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Sanatçının konser haberi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Paylaşım, ilk bir saat içinde yaklaşık 10 bin yorum alırken toplamda 40 bin yoruma ulaştı. Hızla gündem olan duyuru, kısa sürede trend listelerine girerek en çok konuşulan konular arasına yerleşti.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Hayranlar, Şebnem Ferah'ın dönüş haberine yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda duygusal ve heyecan dolu ifadeler öne çıktı. "Allahım sen büyüksün", "Bizi anca bir konser serisi toparlar", "Elim ayağım titriyor heyecandan" gibi yorumlar, sanatçının ne kadar özlendiğini gözler önüne serdi.
PAYLAŞIMA ÜNLÜ AKINI
Ferah'ın dönüşü yalnızca hayranları değil, sanat dünyasını da harekete geçirdi. Demet Şener, Murat Boz ve Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim paylaşımı beğenerek ve yorum yaparak destek verdi. Kısa sürede adeta bir "ünlü akınına" dönüşen bu ilgi, konserin şimdiden büyük bir katılım alacağının sinyallerini verdi.
ÖZLEM DOLU PAYLAŞIMLAR
Şebnem Ferah, sahnelere verdiği ara boyunca zaman zaman konser özlemini dile getirmişti. Sosyal medya paylaşımlarında, "Özledim. Çoğu bitti azı kaldı." ve "Sağlığımız yerinde, sevdiklerimiz yanımızda olsun... konserlerde kavuşabilelim, hayatı kutlayabilelim. Herkese mutlu, huzurlu yıllar." sözleriyle hayranlarına mesaj göndermiş ancak uzun süre net bir tarih vermemişti.
"ŞARKI SÖYLEMEDEN DURABİLECEĞİME İNANMAZDIM"
Nisan ayında yaptığı paylaşımda ise sahnelere duyduğu özlemi daha açık şekilde dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:
Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim… Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile "orda" olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum.
Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim… Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile "orda" olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum.
SAHNELERE UZUN ARA
Şebnem Ferah, son konserini 2020 yılında vermişti. Pandemi sürecinde sahnelere ara veren sanatçı, normalleşme döneminde de birçok müzisyenin aksine konserlerine geri dönmemişti. Bu uzun aranın ardından gelen konser haberi, hayranları için ayrı bir anlam taşıdı.
MİLYON DOLARLIK TEKLİF İDDİASI
Rock müziğin güçlü ismine daha önce 10 konserlik bir anlaşma teklif edildiği ve yaklaşık 2 milyon dolarlık bu teklifi "Daha zamanı değil" diyerek reddettiği iddia edilmişti. Bu durum, Ferah'ın sahnelere dönüş için doğru zamanı beklediğini gösteren önemli detaylardan biri olarak yorumlandı.
UNUTULMAZ KONSERLERİ
Şebnem Ferah kariyeri boyunca birçok unutulmaz konsere imza attı. 2007'de Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki performansı, kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilirken; 2010'daki konser serisi kapalı salon atmosferiyle öne çıktı. 2013'teki akustik konserler sanatçının vokal gücünü ön plana çıkarırken, 2015 ve 2018'de Harbiye Açıkhava'da verdiği konserler geniş kitlelere ulaştı. 2020'de yine Bostancı'da verdiği konser ise uzun süre hafızalardan silinmeyen performanslar arasında yer aldı.
ŞEBNEM FERAH KİMDİR?
Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972'de Yalova'da doğmuş Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biridir. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan sanatçı, özellikle güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Türkiye'de rock müziğin ana akımda kabul görmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak kabul edilir.
MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?
Ferah'ın müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başladı; okul orkestralarında yer aldı ve solistlik yaptı. 1988 yılında kurduğu Volvox grubu ile profesyonel sahneye adım attı. Grubun dağılmasının ardından solo kariyerine yönelerek 1996'da çıkardığı ilk albümüyle büyük çıkış yakaladı.
EN ÖNEMLİ ALBÜM VE BAŞARILARI NELER?
İlk albümü Kadın ile büyük ses getiren sanatçı, ardından Artık Kısa Cümleler Kuruyorum, Perdeler, Kelimeler Yetse ve Can Kırıkları gibi birçok başarılı albüme imza attı. Güçlü sahne performansları ve derin sözleriyle yıllar boyunca müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Aynı zamanda birçok ödül kazandı ve konserleriyle unutulmaz performanslara imza attı.
NEDEN BU KADAR ÖZEL VE ETKİLİ BİR SANATÇI?
Şebnem Ferah, sadece sesiyle değil; yaşadığı acıları, kayıpları ve hayat deneyimlerini müziğine yansıtmasıyla öne çıkar. Şarkılarındaki samimiyet ve derinlik, dinleyiciyle güçlü bir bağ kurmasını sağlar. Uzun süre sahnelerden uzak kalsa da etkisini kaybetmeyen sanatçı, Türkiye'de rock müziğin en saygın isimlerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.
ALBÜMLERİ
Ruhi Çenet'in ölümcül virüs gölgesinde 35 günlük deniz macerası: 3 kişi hayatını kaybetti I "Çok ucuz kurtuldum"
Aldatıldığını düşünen arkadaşına verdiği akıl herkesi şaşırttı! Nazan Şoray’dan ağızları açık bırakan tavsiye: "Gidip özür dileyeceksin"