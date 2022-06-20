Şebnem Dönmez'in eski eşi kendisinden de ünlüymüş! Duyan şaştı kaldı! Meğer 9 Kere Leyla, Neredesin Firuze, 7 Kocalı Hürmüz...
Şebnem Dönmez'in eski eşi kendisinden de ünlüymüş! 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Şebnem Dönmez; Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi yapımlarda rol aldı. Sergilediği oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Dönmez, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. 17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya gelen oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatıyla dikkat çeken Dönmez'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Dönmez'in kendi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
20.06.2022 21:05 - Son Güncelleme: 20.06.2022 22:00
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, bir televizyon programına konuk olmasının ardından gündem oldu. Medcezir, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Avlu gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?
1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi.