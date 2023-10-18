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Şebnem Dönmez'in en acı günü! Ünlü oyuncu annesini son yolculuğuna uğurladı

Sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri ile adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında birçok dizi, filmde rol alan Şebnem Dönmez'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesi vefat etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:23 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:41
Şebnem Dönmez’in en acı günü! Ünlü oyuncu annesini son yolculuğuna uğurladı 1

Avlu, Zemheri, Son Yaz, Medcezir gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'den kötü haber geldi.

Şebnem Dönmez’in en acı günü! Ünlü oyuncu annesini son yolculuğuna uğurladı 2

Birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez'i vefat etti.

Şebnem Dönmez’in en acı günü! Ünlü oyuncu annesini son yolculuğuna uğurladı 3

Ünlü oyuncu iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.

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