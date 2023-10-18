Şebnem Dönmez'in en acı günü! Ünlü oyuncu annesini son yolculuğuna uğurladı

Sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri ile adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında birçok dizi, filmde rol alan Şebnem Dönmez'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesi vefat etti. İşte detaylar...