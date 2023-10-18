Şebnem Dönmez'in en acı günü! Ünlü oyuncu annesini son yolculuğuna uğurladı

Sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri ile adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında birçok dizi, filmde rol alan Şebnem Dönmez'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesi vefat etti. İşte detaylar...
Avlu, Zemheri, Son Yaz, Medcezir gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'den kötü haber geldi.
Birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez'i vefat etti.
Ünlü oyuncu iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.