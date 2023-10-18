11 ay önce evlenen Aslı Enver’den çekirdek aile paylaşımı! Eşi Berkin Gökbudak ve 3 aylık minik kızı Elay’la sosyal medyayı salladı

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Çiçeği burnunda anne Enver'den çekirdek aile pozu geldi. Ünlü oyuncunun eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay'la yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem olarak sosyal medyada binlerce beğeni aldı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Müjdeli haberi sosyal medyada yayınladığı düğün fotoğraflarıyla duyuran Enver, uzun süre gündem oldu.
Müjdeleri peş peşe veren Enver'in nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Aslı Enver'in hamile kaldığı için evlendiği iddia edildi.