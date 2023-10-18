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Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı! Hastalığını öğrenir öğrenmez...Oğlu Kurt Efe günlerce konuşulmuştu

Uzunca bir süre oğulları Kurt Efe'yi gözlerden uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer daha fazla kaçamamış ve geçtiğimiz günlerde oğullarıyla görüntülenmişti. Kurt Efe bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şu sıralar yer aldığı yapımlar ve reklamlarla epey göz önünde olan Tatlıtuğ, iddialara göre sette fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ'un hastalığı bakın ne.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:43 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:44
Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı! Hastalığını öğrenir öğrenmez...Oğlu Kurt Efe günlerce konuşulmuştu 1

Şu sıralar yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber.

Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı! Hastalığını öğrenir öğrenmez...Oğlu Kurt Efe günlerce konuşulmuştu 2

Hafta sonu ateşlenen ve hemen hastaneye koşan ünlü oyuncu şok yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı! Hastalığını öğrenir öğrenmez...Oğlu Kurt Efe günlerce konuşulmuştu 3

Kıvanç Tatlıtuğ 3. kez koronavirüse yakalandı.

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