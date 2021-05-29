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Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın eski hali herkesi şoke etti! Kendini baştan aşağı değiştirmiş estetik...

1990 Hollanda doğumlu olan Mert Ekin Daymaz şu sıralar Savaşçı dizisinde Görkem karakterine hayat veriyor. Sivaslı bir ailenin oğlu olan yakışıklı oyuncu Mert Ekin Daymaz, hayatlarımıza model olarak girmişti. Ekin Mert Daymaz, fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Ekin Mert Daymaz yıllar içerisinde inanılmaz bir değişim geçirdi. Eski haliyle, yeni halini yan yana görenler inanamıyor. İşte başta Ekin Mert Daymaz olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

29.05.2021 17:30 - Son Güncelleme: 29.05.2021 17:30
Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın eski hali herkesi şoke etti! Kendini baştan aşağı değiştirmiş estetik...

Şu sıralar Savaşçı izisiyle ekranlarda boy gösteren Ekin Mert Daymaz'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte başta Ekin Mert Daymaz olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın eski hali herkesi şoke etti! Kendini baştan aşağı değiştirmiş estetik...

Şeyma Subaşı

Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın eski hali herkesi şoke etti! Kendini baştan aşağı değiştirmiş estetik...

Hande Erçel

Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın eski hali herkesi şoke etti! Kendini baştan aşağı değiştirmiş estetik...

Fahriye Evcen

Savaşçı'nın Görkem'i Ekin Mert Daymaz'ın eski hali herkesi şoke etti! Kendini baştan aşağı değiştirmiş estetik...

TÜRKAN ŞORAY