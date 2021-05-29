Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı! Başrollerini İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasının ardından İstanbul'a dönen ünlü oyuncu Aslıhan Güner, son günlerin en popüler isimlerinin arasında. Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, kızıl saçlarını siyaha boyatarak adından söz ettirdi. Son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Güner'in özel hayatı da merak konusu oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Güner'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun eşini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Aslıhan Güner'in kendisi gibi oyuncu olan eşi…

29.05.2021 17:52 - Son Güncelleme: 29.05.2021 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





