Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın bir de kardeşini görün Ramazan'ın büyük aşkına rakip çıktı

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Kardeşlerin güzelliğine ve benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.