Saruhan Hünel’den fenomenlere zehir zemberek sözler! "Yaptığınız işlerle ortada kalırsınız"

Saruhan Hünel'den fenomenlere zehir zemberek sözler! Son olarak Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Alişar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Saruhan Hünel, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almalarıyla ilgili, "Fenomenlerden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız." dedi.

25.01.2021 14:40 - Son Güncelleme: 25.01.2021 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





