Saruhan Hünel’den fenomenlere zehir zemberek sözler! "Yaptığınız işlerle ortada kalırsınız"
Saruhan Hünel'den fenomenlere zehir zemberek sözler! Son olarak Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Alişar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Saruhan Hünel, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almalarıyla ilgili, "Fenomenlerden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız." dedi.
25.01.2021 14:40
- Son Güncelleme: 25.01.2021 14:44
Saruhan Hünel'den fenomenlere zehir zemberek sözler! "Yaptığınız işlerle ortada kalırsınız" diyerek yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Saruhan Hünel, sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmasına tepki gösterdi.
Son olarak Kuruluş Osman'da canlandırdığı Alişar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Doktor kontrolü için dışarıya çıktığını belirten oyuncu, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili yorum yaptı.
"ARTIK DERS ÇIKARSINLAR"
Fenomenlerin oyuncu olmasını eleştiren Hünel, "Siz sosyal medya fenomenlerinden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız. Artık ders çıkarsınlar." dedi.
Çalışmayı çok sevdiğini belirten Hünel, "Çalışmaya ibadet olarak bakıyorum" dedi.