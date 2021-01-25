Maraşlı'nın İlhan'ı Cemil Büyükdöğerli'nin eşi çıka çıka Akıncı'nın o ismi çıktı! Eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıkınca...

Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı atv dizisi Maraşlı kendisine kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi edindi. Oyuncu kadrosunda Alina Boz ve Burak Deniz'in yanı sıra Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici gibi başarılı oyuncuları bulunduran Maraşlı'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri İlhan karakterine hayat veren Cemil Büyükdöğerli. Bu zamana kadar pek çok yapımda rol alan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Cemil Büyükdöğerli'nin eşi çıka çıka Akıncı'nın o ismi çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Cemil Büyükdöğerli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

25.01.2021 14:11 - Son Güncelleme: 25.01.2021 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





