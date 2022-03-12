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Haberler Magazin Şarkılar Bizi Söyler'in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Şarkılar Bizi Söyler'in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Şarkılar Bizi Söyler'in Karadeniz Gecesi'ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının 'Karadeniz Gecesi'ne Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz konuk oldu. Sesi ve yorumuyla dikkat çeken Tuğçe Kandemir'in hayatı da merak konusu oldu. Karadeniz Gecesi'ne konuk olan Kandemir'in özellikle memleketi merak edildi. "Tuğçe Kandemir aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tuğçe Kandemir'in memleketi...

12.03.2022 20:57 - Son Güncelleme: 12.03.2022 20:57
Şarkılar Bizi Söyler’in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinen Tuğçe Kandemir, Şarkılar Bizi Söyler programının 'Karadeniz Gecesi' konseptiyle ekrana gelecek bölümüne konuk oldu.

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Şarkılar Bizi Söyler’in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

Sesi ve yorumuyla dikkat çeken Tuğçe Kandemir'in hayatı da merak konusu oldu. Karadeniz Gecesi'ne konuk olan Kandemir'in özellikle memleketi merak edildi.

Şarkılar Bizi Söyler’in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

İnternet kullanıcıları, özellikle "Tuğçe Kandemir aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Şarkılar Bizi Söyler’in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

İşte Tuğçe Kandemir başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Şarkılar Bizi Söyler’in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı

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