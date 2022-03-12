Şarkılar Bizi Söyler'in Karadeniz Gecesi’ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı memleketiyle şaşırttı
Şarkılar Bizi Söyler'in Karadeniz Gecesi'ne konuk olan Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının 'Karadeniz Gecesi'ne Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz konuk oldu. Sesi ve yorumuyla dikkat çeken Tuğçe Kandemir'in hayatı da merak konusu oldu. Karadeniz Gecesi'ne konuk olan Kandemir'in özellikle memleketi merak edildi. "Tuğçe Kandemir aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tuğçe Kandemir'in memleketi...
12.03.2022 20:57 - Son Güncelleme: 12.03.2022 20:57
Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinen Tuğçe Kandemir, Şarkılar Bizi Söyler programının 'Karadeniz Gecesi' konseptiyle ekrana gelecek bölümüne konuk oldu.
Sesi ve yorumuyla dikkat çeken Tuğçe Kandemir'in hayatı da merak konusu oldu. Karadeniz Gecesi'ne konuk olan Kandemir'in özellikle memleketi merak edildi.