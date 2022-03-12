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Haberler Magazin 8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu'nun karnı burnunda pozlarına ünlülerden yorum yağdı! Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Ceşmioğlu, geçen Haziran ayına nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdilerde 8 aylık hamile olan Ceşmioğlu, sosyal medya hesabında doğuma günler kala paylaşımda bulundu. Eşi Taner Ölmez ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına ünlü isimlerden yorum yağdı. İşte Ece Ceşmioğlu'nun beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o paylaşımları...

12.03.2022 22:05 - Son Güncelleme: 12.03.2022 22:05
8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Ceşmioğlu, geçen Haziran'da nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı.

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8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

Şimdilerde 8 aylık hamile olan Ceşmioğlu, sosyal medya hesabında doğuma günler kala paylaşımda bulundu.

8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceşmioğlu, eşi Taner Ölmez ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

Bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti. Ceşmioğlu'nun karnı burnunda pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

8 aylık hamile olan Ece Ceşmioğlu’nun karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı! Taner Ölmez’in biricik eşine ünlülerden yorum yağdı

Aralarında Hande Soral, Başak Dizer, Selahattin Paşalı, Aslıhan Malbora gibi isimlerinde bulunduğu birçok ünlü Ceşmioğlu'nun paylaşımına yorum yaptı.

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