Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi! Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer aynı dizide bile rol almışlar...
Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi! 2017'de Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan Ecem Erkek, kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'ta canlandırdığı Naime karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Erkek'in özel hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ecem Erkek'in 2016 - 2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Erkek'in kendi gibi oyuncu olan eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi hangi oyuncu çıktı...
12.03.2022 20:23 - Son Güncelleme: 12.03.2022 20:23
24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya gelen Ecem Erkek, Hayat Sırları isimli diziyle 2017'de ilk kez televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.
Kariyerindeki asıl sıçrayışı Güldür Güldür Show'ta canlandırdığı Naime karakteri ile yaşayan Erkek'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ecem Erkek'in 2016 - 2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.