Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan İrem Derici'nin babası bakın kim çıktı! Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olan İrem Derici'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "İrem Derici'nin babası kim" sorusunun cevabını arattı. Bir dönem babasının 4 öpücük formülünü açıklayarak gündem olan İrem Derici'nin hakkındaki o gerçek ise şaşkınlık yarattı. Bakın İrem Derici'nin babası kim çıktı…

18.05.2021 01:31 - Son Güncelleme: 18.05.2021 01:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





