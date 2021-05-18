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Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan İrem Derici'nin babası bakın kim çıktı! Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olan İrem Derici'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "İrem Derici'nin babası kim" sorusunun cevabını arattı. Bir dönem babasının 4 öpücük formülünü açıklayarak gündem olan İrem Derici'nin hakkındaki o gerçek ise şaşkınlık yarattı. Bakın İrem Derici'nin babası kim çıktı…

18.05.2021 01:31 - Son Güncelleme: 18.05.2021 01:31
Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…

İrem Derici babasının 4 öpücük formülünü şöyle açıklamıştı: "İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider"

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Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…

Bu açıklamasıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, şimdi ise konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler programıyla çok konuşuldu.

Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…

İnternet kullanıcıları, programın ardından ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Derici'nin babasını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta İrem Derici olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI

Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan İrem Derici’nin babası bakın kim çıktı! Babasının dört öpücük kuralını itiraf etmişti meğer…