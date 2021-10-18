Aziz dizisinin yıldızı Damla Sönmez bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı partneri Murat Yıldırım ile arasındaki fark dikkat çekti
Aziz dizisinin yıldızı Damla Sönmez bakın kaç yaşında çıktı! Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle büyük beğeni toplayan Damla Sönmez, şimdilerde başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisiyle izleyici karşısına hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni dizisi öncesi gündem olan Damla Sönmez'in özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları da özellikle "Damla Sönmez kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratıyor. Bakın Damla Sönmez kaç yaşındaymış...
18.10.2021 21:11
- Son Güncelleme: 18.10.2021 21:11
Ünlü oyuncu Damla Sönmez'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle, "Damla Sönmez kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken Sönmez'in Aziz dizisindeki partneri Murat Yıldırım ile arasındaki fark da dikkat çekti.