Sadri Alışık mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’ın duygu dolu anları: 100. doğum günü kutlu olsun!

Diyartepe, usta oyuncaya duyduğu özlemi dile getirdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sadri Alışık'ın bir oyuncudan fazlası olduğunu biliyoruz. Bizler bir oyuncudan fazlası olmaya, yaşadığı toplumun sorunlarına kulak asmaya, gol olmasak da denemeye, iyi insan olmak için uğraşmaya, dünyada inanacak sağlam şeyler bulmaya, her sene sizi anmaya ve size minnettar olmaya devam edeceğiz. Her şey için teşekkür ederiz."

SADRİ ALIŞIK KİMDİR? Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okul piyeslerinde rol alan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti.

Amatör olarak 1939'da sahne tozunu yutan Alışık, 4 yıl sonra "Raşit Rıza Topluluğu Tiyatrosu"nda profesyonel olarak sahneye adım attı. Alışık, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki "Küçük Sahne"nin yanı sıra "Karaca", "Site", "Çevre", "Oda", "Kent", "Oraloğlu" tiyatrolarının çok sayıda oyununda rol aldı.

Tiyatrodan sinemaya ilk adımı 1944'te Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle atan sanatçı, eğri selamıyla "Turist Ömer", bir türlü gol atamayan "Ofsayt Osman" karakterleriyle dikkati çekti. Alışık, rol aldığı yüzlerce filmde seyirciyi bazen güldürdü, bazen ağlattı. Sadri Alışık, fakir ama gururlu, neşeli ve zeki, mülayim aynı zamanda kararlı karakterlere hayat verirken, filmlerde kullandığı replikler seyircinin diline pelesenk oldu. Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Çolpan İlhan ile 1959'da dünya evine giren Alışık'ın oğlu Kerem 1960'ta dünyaya geldi.