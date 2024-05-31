Şarkıcı Hatice’den uyuşturucu itirafı! Canlı yayında bir bir açıkladı! “Artık bunu söylemek zorundayım. O şahıs...”

1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise katıldığı bir magazin programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Hatice'nin canlı yayındaki uyuşturucu itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...
Erken yaşta müziğe düşkünlüğünü fark eden ailesinin bu alanda ilerlemesi için teşvik ettiği Hatice, akraba toplantılarında ve düğünlerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı.
Müzik hayatına 'İner misin Çıkar mısın?' adlı yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek devam eden Hatice, 1999-2012 yılları arasında 8 albüm yaptı fakat en çok akıllarda kalan şarkısı 'Fidayda' oldu.