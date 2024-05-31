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Kurtlar Vadisi Pusu’nun Savcı Leyla'sıydı! Çiğdem Batur'dan havuz başında kırmızı mayosuyla peş peşe pozlar! Sere serpe uzanıp...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, kırmızı mayosu ile havuz başında çektirdiği fotoğrafları art arda Instagram hesabında yayınladı. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan paylaşımda Batur'un verdiği pozlar dikkat çekti. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 11:33 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 11:33
Kurtlar Vadisi Pusu’nun Savcı Leyla’sıydı! Çiğdem Batur’dan havuz başında kırmızı mayosuyla peş peşe pozlar! Sere serpe uzanıp... 1

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medyada yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun Savcı Leyla’sıydı! Çiğdem Batur’dan havuz başında kırmızı mayosuyla peş peşe pozlar! Sere serpe uzanıp... 2

Ünlü oyuncu, kırmızı mayosuyla havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun Savcı Leyla’sıydı! Çiğdem Batur’dan havuz başında kırmızı mayosuyla peş peşe pozlar! Sere serpe uzanıp... 3

Batur'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek Instagram'da gündem oldu.

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