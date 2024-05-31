Kurtlar Vadisi Pusu’nun Savcı Leyla'sıydı! Çiğdem Batur'dan havuz başında kırmızı mayosuyla peş peşe pozlar! Sere serpe uzanıp...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, kırmızı mayosu ile havuz başında çektirdiği fotoğrafları art arda Instagram hesabında yayınladı. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan paylaşımda Batur'un verdiği pozlar dikkat çekti. İşte o paylaşım...