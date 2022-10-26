Angelina Jolie’ye benzemek isteyen ’Zombi gelin’ Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti ’hayatımda hiç estetik yaptırmadım’

Hayranı olduğu Hollywood yıldız Angelia Jolie'ye benzemek için 40 kilo verdiğini ve 50 kez bıçak altına yattığını iddia ederek tüm dünyanın ilgisini çeken ve korkunç görünümü nedeni ile 'Zombi Angelina Jolie' ve 'Ölü Gelin' diye anılan internet fenomeni Sahar Tabar tüm dünyayı kandırdığını itiraf etti.