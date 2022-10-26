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Angelina Jolie'ye benzemek isteyen 'Zombi gelin' Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti 'hayatımda hiç estetik yaptırmadım'

Angelina Jolie'ye benzemek için geçirdiği estetik operasyonlar sonucu 'Zombi gelin'e benzeyen İranlı Sahar Tabar, yıllar sonra tüm dünyayı şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada Sahar Tabar ismiyle bilinen Fatemeh Khisvand, cezaevinden çıktıktan sonra İran merkezli Rokna televizyonuna çıktı ve her şeyi itiraf etti. Khisvand, hayatında hiç estetik yaptırmadığını söyledi.

26.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 26.10.2022 16:21
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen ’Zombi gelin’ Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti ’hayatımda hiç estetik yaptırmadım’

Sosyal medyada 'Zombi Angelina' ya da 'ölü gelin' lakapları ile tanınan 22 yaşındaki internet fenomeni 'Sahar Tabar' cezaevinden çıktıktan sonra İran merkezli Rokna televizyonuna çıktı ve her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...

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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen ’Zombi gelin’ Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti ’hayatımda hiç estetik yaptırmadım’

Hayranı olduğu Hollywood yıldız Angelia Jolie'ye benzemek için 40 kilo verdiğini ve 50 kez bıçak altına yattığını iddia ederek tüm dünyanın ilgisini çeken ve korkunç görünümü nedeni ile 'Zombi Angelina Jolie' ve 'Ölü Gelin' diye anılan internet fenomeni Sahar Tabar tüm dünyayı kandırdığını itiraf etti.

Angelina Jolie’ye benzemek isteyen ’Zombi gelin’ Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti ’hayatımda hiç estetik yaptırmadım’

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Asıl adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada 'Sahar Tabar' adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomen 2019 yılında ahlaksızlığa teşvik, küfür ve yolsuzluk suçlamaları nedeni ile tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Angelina Jolie’ye benzemek isteyen ’Zombi gelin’ Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti ’hayatımda hiç estetik yaptırmadım’

DEVLET TELEVİZYONUNA ÇIKTI, İTİRAF ETTİ: HİÇ ESTETİK OPERASYON GEÇİRMEDİM

14 ay boyunca hapiste kalan genç kadın, cezaevinden çıktıktan sonra İran televizyon kanalı Rokna'ya çıktı ve dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Angelina Jolie’ye benzemek isteyen ’Zombi gelin’ Sahar Tabar yıllar sonra itiraf etti ’hayatımda hiç estetik yaptırmadım’

Çocukluğundan beri ünlü olmak istediğini belirten Tabar, şimdiye kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini açıkladı.

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