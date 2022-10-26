Gecenin Ucunda'nın Yasemin'i Aleyna Özgeçen'in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...
Başrollerin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı, oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Sarp Levendoğlu, Tuba Ünsal, Özge Özder, Kaan Taşaner, Levent Özdilek, Ebru Aykaç gibi isimleri bulunduran Gecenin Ucunda dizisi izleyici tarafından merakl takip ediliyor. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Aleyna Özgeçen, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Aleyna Özgeçen olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
26.10.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.10.2022 16:11
Aleyna Özgeçen son zamanlarda popülerliği artan oyunculardan biri. 2003 yılında dünyaya gelen genç oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Yüz Yıllık Mühür dizisiyle yaşadı.
Bu sezon ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Bestemsu Özdemir, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer alıyor.
Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Aleyna Özgeçen olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.