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Haberler Magazin Gecenin Ucunda'nın Yasemin'i Aleyna Özgeçen'in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Gecenin Ucunda'nın Yasemin'i Aleyna Özgeçen'in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Başrollerin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı, oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Sarp Levendoğlu, Tuba Ünsal, Özge Özder, Kaan Taşaner, Levent Özdilek, Ebru Aykaç gibi isimleri bulunduran Gecenin Ucunda dizisi izleyici tarafından merakl takip ediliyor. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Aleyna Özgeçen, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Aleyna Özgeçen olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

26.10.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.10.2022 16:11
Gecenin Ucunda’nın Yasemin’i Aleyna Özgeçen’in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Aleyna Özgeçen son zamanlarda popülerliği artan oyunculardan biri. 2003 yılında dünyaya gelen genç oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Yüz Yıllık Mühür dizisiyle yaşadı.

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Gecenin Ucunda’nın Yasemin’i Aleyna Özgeçen’in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Ardından kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Pabuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Ezgi Gör, Emir Özyakışır gibi isimlerin yer aldığı Gülperi dizisinde Bedriye karakterine hayat verdi.

Gecenin Ucunda’nın Yasemin’i Aleyna Özgeçen’in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Aynı yıl Müslüm filminde Cedye karakterine hayat vererek büyük bir başarı gösterdi. 2020 yılında Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Zemheri dizisiyle TV ekranlarına döndü.

Gecenin Ucunda’nın Yasemin’i Aleyna Özgeçen’in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Bu sezon ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Bestemsu Özdemir, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer alıyor.

Gecenin Ucunda’nın Yasemin’i Aleyna Özgeçen’in futbolcu sevgilisine bakın! Dizide ailesine kök söktüren Aleyna Özgeçen...

Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Aleyna Özgeçen olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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