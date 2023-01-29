Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı tuzlu kahve içtiği anlar bomba! O not ise yürek sızlattı: "Baba yok baba gibi adamlar var..."
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı, tuzlu kahve içtiği anlar bomba! Sosyal medya hesabından peş peşe mutlu gününden paylaşımlar yapan Tayfun Erdoğan'ın yazdığı, "Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu,ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allahın emriyle yüzükleri taktık" not ünlü ismin takipçilerini derinden üzdü. Ünlü şarkıcı Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan'a takipçilerinden binlerce destek mesajları geldi. Erdoğan'ın tuzlu kahve içerken yaptığı hareket ise kısa sürede gündem oldu.
"BABA YOK BABA GİBİ ADAMLAR VAR..."
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı tuzlu kahve içtiği anlar bomba! Tayfun Erdoğan'ın Instagram'dan not ise yürek sızlattı.
Şarkıcı Emrah'ın evlilik dışı dünyaya getirdiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan'ın 'Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda' notuyla paylaştığı o karelere takipçilerinden binlerce destek mesajı geldi.
MİRASINDAN MEN ETTİ!
1991 yılında dünyaya gelen Tayfun Erdoğan, babası Emrah'a saygısı ve sevgisinden dolayı senelerce kendini kabul ettirmeye çalıştı. Şarkıcı Emrah, Tayfun Erdoğan'a Bursa'da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.
'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA'
Emrah'ın kabullenmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan, kız istemeye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu,ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık"notunu düştüğü o paylaşıma takipçilerinden öfke dolu yorumlar geldi.