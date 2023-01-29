Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı tuzlu kahve içtiği anlar bomba! O not ise yürek sızlattı: "Baba yok baba gibi adamlar var..."

'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA'

Emrah'ın kabullenmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan, kız istemeye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu,ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık"notunu düştüğü o paylaşıma takipçilerinden öfke dolu yorumlar geldi.