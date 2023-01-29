Ahsen Eroğlu'dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: "Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok"

"Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" dediği sevgilisi Kemal Ertuğ ile doludizgin bir aşk yaşayan Ahsen Eroğlu Instagram paylaşımıyla gündemde.