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Haberler Magazin Ahsen Eroğlu'dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: "Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok"

Ahsen Eroğlu'dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: "Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok"

Ahsen Eroğlu'dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı. 'Menajerimi Ara' dizisiyle adını duyuran Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ahsen Eroğlu Instagram'dan yayınladığı bir fotoğraf karesi ile yorum yağmuruna tutuldu. İç çamaşırlı poz veren Eroğlu'na, "Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok" yorumları yağdı.

29.01.2023 10:58 - Son Güncelleme: 29.01.2023 11:05
Ahsen Eroğlu’dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok

"ZATEN GÜZEL VE YETENEKLİSİN KENDİNİ TEŞHİR ETMENE GEREK YOK"

Ahsen Eroğlu'dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı.

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Ahsen Eroğlu’dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok

"Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" dediği sevgilisi Kemal Ertuğ ile doludizgin bir aşk yaşayan Ahsen Eroğlu Instagram paylaşımıyla gündemde.

Ahsen Eroğlu’dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok

Menajerimi ara dizisindeki performansı ile dikkat çekmişti genç oyuncu.

Ahsen Eroğlu’dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok

Instagram'dan bu kareyi yayınlayan Eroğlu'na, "Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok" yorumları yapıldı.

Ahsen Eroğlu’dan iç çamaşırlı poz! Kızıl güzele sosyal medyada yorum yağdı: Zaten güzel ve yeteneklisin kendini teşhir etmene gerek yok

Ardından Ahsen Eroğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

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