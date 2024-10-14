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Şarkıcı Emrah'ın dünya turnesi için istek listesi ortaya çıktı! Renksiz halı, özel uçak, odalarda koşu bandı ve daha nicesi...

Türk arabesk ve pop müziğinin tanınan isimlerinden Emrah, hazırlıklarını sürdürdüğü dünya turnesiyle gündeme geldi. Yılların eskitemediği şarkıcı, turne kapsamında sahne alacağı ülkelerde konforundan ödün vermemek adına otel ve kulis için detaylı bir talep listesi hazırladı. Emrah'ın özellikle özel uçak kullanmakta ısrarcı olması ve otel odaları için belirttiği sıra dışı istekleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:26
Şarkıcı Emrah’ın dünya turnesi için istek listesi ortaya çıktı! Renksiz halı, özel uçak, odalarda koşu bandı ve daha nicesi...

Emrah dünya turnesi hazırlıklarıyla yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçının turne için otel ve kulis talepleri ortaya çıktı. Emrah, her detayın eksiksiz olmasını isterken konforuna yönelik istekleriyle de dikkat çekti.

Şarkıcı Emrah’ın dünya turnesi için istek listesi ortaya çıktı! Renksiz halı, özel uçak, odalarda koşu bandı ve daha nicesi...

Emrah dünya turnesine çıkıyor. Şarkıcı, 19 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak turne kapsamında 20 Ekim'de Belçika'da, 25 Ekim'de Almanya-Frankfurt'ta, 26 Ekim'de İsveç-Stockholm'de, 2 Kasım'da Hollanda-Amsterdam'da sahneye çıkacak.

Şarkıcı Emrah’ın dünya turnesi için istek listesi ortaya çıktı! Renksiz halı, özel uçak, odalarda koşu bandı ve daha nicesi...

12 Aralık'ta Dubai'de müzikseverlerle buluşacak olan Emrah, 7 Şubat'ta ABD-Los Angeles'ta, 8 Şubat'ta Houston'da, 14-15 Şubat'ta Kanada-Toronto'da ve 21-22 Şubat'ta da Vancouver'da konser verecek.

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