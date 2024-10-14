Şarkıcı Emrah’ın dünya turnesi için istek listesi ortaya çıktı! Renksiz halı, özel uçak, odalarda koşu bandı ve daha nicesi...

Emrah dünya turnesi hazırlıklarıyla yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçının turne için otel ve kulis talepleri ortaya çıktı. Emrah, her detayın eksiksiz olmasını isterken konforuna yönelik istekleriyle de dikkat çekti.
Emrah dünya turnesine çıkıyor. Şarkıcı, 19 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak turne kapsamında 20 Ekim'de Belçika'da, 25 Ekim'de Almanya-Frankfurt'ta, 26 Ekim'de İsveç-Stockholm'de, 2 Kasım'da Hollanda-Amsterdam'da sahneye çıkacak.
12 Aralık'ta Dubai'de müzikseverlerle buluşacak olan Emrah, 7 Şubat'ta ABD-Los Angeles'ta, 8 Şubat'ta Houston'da, 14-15 Şubat'ta Kanada-Toronto'da ve 21-22 Şubat'ta da Vancouver'da konser verecek.