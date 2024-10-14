90'ların yıldızı Yonca Evcimik'in olay yaratan kıyafeti! 61'lik şarkıcı yüksek bel külotla sahne aldı: "Giyinmeyi unutmuş"

"Çılgın Bediş" dizisindeki unutulmaz rolüyle Türk televizyon tarihinde iz bırakan Yonca Evcimik, sahneye olan tutkusunu sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 61. yaşını kutlayan Evcimik, 90'lar konseptli bir gecede sahne alarak yine çok konuşuldu. Ancak bu kez performansından çok sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.