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90'ların yıldızı Yonca Evcimik'in olay yaratan kıyafeti! 61'lik şarkıcı yüksek bel külotla sahne aldı: "Giyinmeyi unutmuş"

Geçtiğimiz ay 61. yaşını kutlayan Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Yonca Evcimik, katıldığı 90'lar gecesinde tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gençlere taş çıkartan enerjisiyle sahnede boy gösteren sanatçının kıyafet tercihi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geceden fotoğraflar ve videoların paylaşılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, Evcimik'in tarzını yoğun bir şekilde tartışmaya başladı. Bazı kullanıcılar sanatçının iddialı kombini için "Giyinmeyi unutmuş" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:05 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:05
90’ların yıldızı Yonca Evcimik’in olay yaratan kıyafeti! 61’lik şarkıcı yüksek bel külotla sahne aldı: Giyinmeyi unutmuş

"Çılgın Bediş" dizisindeki unutulmaz rolüyle Türk televizyon tarihinde iz bırakan Yonca Evcimik, sahneye olan tutkusunu sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 61. yaşını kutlayan Evcimik, 90'lar konseptli bir gecede sahne alarak yine çok konuşuldu. Ancak bu kez performansından çok sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.

90’ların yıldızı Yonca Evcimik’in olay yaratan kıyafeti! 61’lik şarkıcı yüksek bel külotla sahne aldı: Giyinmeyi unutmuş

Ceket Altına Yüksek Bel Külot Kombini: "Giyinmeyi Unutmuş" Yorumları

Yonca Evcimik, gece için tercih ettiği iddialı kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahnede ceketin altına yalnızca yüksek bel bir külot giyen sanatçı, takipçilerini ikiye böldü.

90’ların yıldızı Yonca Evcimik’in olay yaratan kıyafeti! 61’lik şarkıcı yüksek bel külotla sahne aldı: Giyinmeyi unutmuş

Evcimik'in tarzı, kimileri tarafından cesur bulunurken, kimileri ise eleştiriden geri durmadı.

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