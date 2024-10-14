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6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Mahsun Kırmızıgül'den "evlilik teklifleri alıyorum" itirafı! Eski eşi Ece Binay'dan sonra...

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, son dönemde yalnızlık hissini senaryo çalışmaları ve müzikle uğraşarak aşmaya çalıştığını açıkladı. Sanatçı, sanatın kendisi için bir terapi kaynağı olduğunu vurguladı. Mahsun Kırmızıgül, "Şu an en önemli şey kızım" diyerek ailesine olan bağlılığını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:49
6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Mahsun Kırmızıgül’den evlilik teklifleri alıyorum itirafı! Eski eşi Ece Binay’dan sonra...

Türk müziğinin sevilen ismi Mahsun Kırmızıgül son zamanlarda hayatında kimsenin olmamasının kendisini olumsuz etkilemediğini açıkladı. Kırmızıgül, kızı Lavin ile geçirdiği zamanların ona huzur verdiğini belirtti. Sanatçı yalnızlık hissini senaryo çalışarak ve piyanonun başında müzikle uğraşarak bertaraf ettiğini dile getirdi.

6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Mahsun Kırmızıgül’den evlilik teklifleri alıyorum itirafı! Eski eşi Ece Binay’dan sonra...

"En Önemli Şey Kızım"

Mahsun Kırmızıgül, bir muhabirin, "Ama piyanoya sarılıp uyuyamazsınız" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti: "Evet aslında o da doğru. Yine de benim için şu an en önemli şey kızım.

6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Mahsun Kırmızıgül’den evlilik teklifleri alıyorum itirafı! Eski eşi Ece Binay’dan sonra...

Onun yanında huzur buluyorum." Kızının hayatındaki en değerli şey olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, ona olan bağlılığını da her fırsatta dile getiriyor.

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