6 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Mahsun Kırmızıgül'den "evlilik teklifleri alıyorum" itirafı! Eski eşi Ece Binay'dan sonra...

Türk müziğinin sevilen ismi Mahsun Kırmızıgül son zamanlarda hayatında kimsenin olmamasının kendisini olumsuz etkilemediğini açıkladı. Kırmızıgül, kızı Lavin ile geçirdiği zamanların ona huzur verdiğini belirtti. Sanatçı yalnızlık hissini senaryo çalışarak ve piyanonun başında müzikle uğraşarak bertaraf ettiğini dile getirdi.

"En Önemli Şey Kızım"



Mahsun Kırmızıgül, bir muhabirin, "Ama piyanoya sarılıp uyuyamazsınız" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti: "Evet aslında o da doğru. Yine de benim için şu an en önemli şey kızım.