Şarkıcı Emrah oğlunu DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı... Babasız nişan yapan Tayfun Erdoğan'dan yeni kareler: "Başardım..."
Şarkıcı Emrah oğlunu DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı... Babasız nişan yapan Tayfun Erdoğan'dan yeni kareler geldi. Emrah'ın DNA testi sonucu kabullendiği ve uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgilisiyle evliliğe ilk adımı attı. "Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allahın emriyle yüzükleri taktık" diyen Tayfun Erdoğan'a takipçilerinden destek mesajları yağdı. Ardından yeni paylaşımlar yapan genç adam kısa sürede gündem oldu.
BAŞARDIM ARKADAŞLAR BAŞARDIM"
Şarkıcı Emrah oğlunu DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı... Babasız nişan yapan Tayfun Erdoğan'dan yeni kareler geldi.
Şarkıcı Emrah'ın evlilik dışı dünyaya getirdiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı.
"BABA YOK BABA GİBİ ADAMLAR VAR..."
Tayfun Erdoğan'ın 'Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda' notuyla paylaştığı o karelere takipçilerinden binlerce destek mesajı geldi.
MİRASINDAN MEN ETTİ!
1991 yılında dünyaya gelen Tayfun Erdoğan, babası Emrah'a saygısı ve sevgisinden dolayı senelerce kendini kabul ettirmeye çalıştı. Şarkıcı Emrah, Tayfun Erdoğan'a Bursa'da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.
'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA'
Emrah'ın kabullenmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan, kız istemeye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu,ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık"notunu düştüğü o paylaşıma takipçilerinden öfke dolu yorumlar geldi.