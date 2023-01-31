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Haberler Magazin Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'nin evinde yakalandı "Evine içine kadar..." 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'nin evinde yakalandı "Evine içine kadar..." 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuşlardı. 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası parmak ısırtan dostuluk devam ediyordu. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, durdu durdu aşk bombasını patlattı. Şıkel yeni aşkı Nail Gönenli ile yakalandı. Aşk bombasının patlamasının ardından kaçış bitti. Nail Gönenli ile Çağla Şıkel bakın bu kez nerede görüntülendi.

31.01.2023 09:14 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:17
Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evinde yakalandı Evine içine kadar... 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

Adı son dönemde pek çok isimle anılsa da net olarak bir açıklama yapmayan Çağla Şıkel sonunda aşk bombasını patlatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evinde yakalandı Evine içine kadar... 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Ayrıldıktan sonra yıllardır örnek bir davranış sergileyen ünlü çiftten kötü haberler gelmişti.

Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evinde yakalandı Evine içine kadar... 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

AŞK DEDİKODULARI RAHATSIZ ETTİ

Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden gerilim iyice tırmandı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı.

Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evinde yakalandı Evine içine kadar... 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

Eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu.

Kaçmak yok aşk var! Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin evinde yakalandı Evine içine kadar... 8 yıl sonra aşk orucunu bozup tabuları yıkan Çağla...

Bu iddialara yanıt veren Şıkel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin. Hayatımda her şey yolunda"

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