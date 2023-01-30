Hakan Peker’i 480 ayrı hesaptan taciz etmişti... Mahkemeden saplantılı hayranla ilgili flaş karar!

İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı. Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.