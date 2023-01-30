Hakan Peker'i 480 ayrı hesaptan taciz etmişti... Mahkemeden saplantılı hayranla ilgili flaş karar!
Hakan Peker'i 480 ayrı hesaptan taciz etmişti... Mahkemeden saplantılı hayranla ilgili karar çıktı. Ünlü şarkıcı, 34 yaşındaki saplantılı hayran Tuğba B.'yi sosyal medyada engelledi. Genç kadın, bunun üzerine Hakan Peker hakkında "Sapık, dengesiz, vertigo hastası" gibi yorumlar yapıp bir de izinsiz fotoğraflarını paylaştı. Hakan Peker ise yaşananların ardından soluğu savcılıkta aldı. Aşkına karşılık alamayan ve şarkıcı Hakan Peker'e adeta hayatı zindan eden saplantılı hayran hakkında yargılama başladı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıya tacizlerinin devam ettiği ve yeni soruşturmalar açıldığı, uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile aldığı belirlendi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.
Pop müziğin efsane isimlerinden Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi.
İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı. Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.
34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.
"ESAS MAHKEMEDE İFADE VERECEĞİM"
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.