Şarkıcı Emrah 'ben gelemem hologramım gelsin' dedi bir ilke imza attı! 5 dakikanın bedeli...

Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile "Hung Up" şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, "American Idol" sahnesinde rock'n roll efsanesi Elvis Presley'in hologramıyla "If I Can Dream" şarkısını seslendirdi. 1996'da öldürülen rap'çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012'de Coachella Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.