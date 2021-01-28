Şarkıcı Emrah 'ben gelemem hologramım gelsin' dedi bir ilke imza attı! 5 dakikanın bedeli...

'BEN GELEMEM HOLOGRAMIM GELSİN'

Şarkıcı Emrah 'ben gelemem hologramım gelsin' dedi bir ilke imza attı! Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah'ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.