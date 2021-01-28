Akrep dizisinin Duru'su Aslı Melisa Uzun boy boy pozlar paylaşırken o ünlü isim sevgilisi çıktı! Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi meğer...

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Beril Pozam, Bekir Aksoy, Aslı Melisa Uzun, Demet Gül gibi isimleri bulunduran Akrep dizisinin en sevilen isimlerinden biri de Duru karakterine hayat veren Alı Melisa Uzun. Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun da dizi ile ününe ün katan isimlerden. Dizide her şeyden habersiz, gerçeği arayan ancak aşık bir karaktere hayat veren Aslı Melisa Uzun özel hayatından fotoğrafları sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Aslı Melisa Uzun dizide sancılı bir aşk beslerken özel hayatında çok mutlu. Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Bakın o isim kim. İşte başta Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.

28.01.2021 17:17 - Son Güncelleme: 28.01.2021 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





