Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına anneden yorum gecikmedi! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına annesi Ümran Seyhan'dan yorum gecikmedi. Yengeç burcu Serenay, aslan dolunayını karşılama fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz gün takipçilerinin karşısına çıktığı triko takım ile magazin gündemine gelen 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da bu kez de 'dolunay dansı' paylaşımıyla adından söz ettirdi. Maviler içindeki oyuncuya annesi Ümran Seyhan'dan yorum gecikmedi. İşte sıcakkanlı davranışları ve yüzünden eksilmeyen gülüşüyle bilinen yengeç burcu kadınlarından Serenay Sarıkaya'nın beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafları...

28.01.2021 18:34 - Son Güncelleme: 28.01.2021 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





