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Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına anneden yorum gecikmedi! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına annesi Ümran Seyhan'dan yorum gecikmedi. Yengeç burcu Serenay, aslan dolunayını karşılama fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz gün takipçilerinin karşısına çıktığı triko takım ile magazin gündemine gelen 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Instagram'da bu kez de 'dolunay dansı' paylaşımıyla adından söz ettirdi. Maviler içindeki oyuncuya annesi Ümran Seyhan'dan yorum gecikmedi. İşte sıcakkanlı davranışları ve yüzünden eksilmeyen gülüşüyle bilinen yengeç burcu kadınlarından Serenay Sarıkaya'nın beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafları...

28.01.2021 18:34 - Son Güncelleme: 28.01.2021 18:55
Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına ilk yorum anneden! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

ANNEDEN YORUM GECİKMEDİ!

Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı! Instagram pozlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Anne Ümran Seyhan da kızına yorum yapmadan geçmedi...

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Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına ilk yorum anneden! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

28 Ocak Perşembe, İstanbul saatiyle 22:16'da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sıcakkanlı davranışları ve yüzünden eksilmeyen gülüşüyle bilinen yengeç burcu kadınlarından Serenay Sarıkaya aslan dolunayını karşılama fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' pozlarına ilk yorum anneden! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Serenay Sarıkaya'ya annesinden de yorum gecikmedi.

Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' fotoğrafına ilk yorum anneden! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Serenay Sarıkaya'nın 'dolunay dansı' fotoğrafına ilk yorum anneden! Yengeç burcu Serenay sosyal medyayı salladı!

SERAY KAYA VE ANNESİ NİLÜFER KAYA