PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun eski halini gören gözlerine inanamadı "Estetik mi değil mi resmen evrim"

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun eski hali, görenler küçük bir şok dalgası yarattı. Dizide sevdiği adam için ailesini bile karşısına alan ancak aşkının karşılığında ihanete uğrayan genç bir kadına hayat veren Sıla Türkoğlu'nun değişimi "Estetik mi yoksa zayıflamak mı?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Sıla Türkoğlu'nun çok tartışılan o halleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 11:51 Güncelleme 27 Ekim 2023, 11:51
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski halini gören gözlerine inanamadı Estetik mi değil mi resmen evrim 1

Son dönemin parlayan oyuncularından biri Sıla Türkoğlu.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski halini gören gözlerine inanamadı Estetik mi değil mi resmen evrim 2

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Türkoğlu, sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile de göz dolduruyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun eski halini gören gözlerine inanamadı Estetik mi değil mi resmen evrim 3

Bir yandan da özel hayatıyla gündeme gelen güzel oyuncu şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz'la aşk yaşıyor.

SON DAKİKA