Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun eski halini gören gözlerine inanamadı "Estetik mi değil mi resmen evrim"

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun eski hali, görenler küçük bir şok dalgası yarattı. Dizide sevdiği adam için ailesini bile karşısına alan ancak aşkının karşılığında ihanete uğrayan genç bir kadına hayat veren Sıla Türkoğlu'nun değişimi "Estetik mi yoksa zayıflamak mı?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Sıla Türkoğlu'nun çok tartışılan o halleri.