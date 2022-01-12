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Haberler Magazin Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Şarkıcı Edis'in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Son dönemin popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde bir güzelle samimi bir şekilde kameralara yansımıştı. Ünlü şarkıcının dudak dudağa objektiflere takıldığı gizemli kadının kim olduğu ise merak konusu olmuştu. Edis'in öptüğü kişinin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının yanındaki kadının Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detaylar...

12.01.2022 22:45 - Son Güncelleme: 12.01.2022 22:45
Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Son dönemin popüler isimlerinden olan 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Edis, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Meslektaşı Zeynep Bastık ile samimi dansıyla uzun süre magazin gündemini meşgul eden ünlü popçu, geçen günlerde ise bir güzelle samimi bir şekilde kameralara yansımıştı.

Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Edis'in dudak dudağa pozu gündeme bomba gibi düşerken yanındaki gizemli kadının kimliği merak konusu olmuştu.

Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

GİZEMLİ İSİM BELLİ OLDU!
Ünlü şarkıcının, yanındaki güzelin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; Edis'in öptüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu anlaşıldı.

Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

'YAKIN ARKADAŞLAR'
Usta sanatçının kızı İrem Şahin'in yakın çevresi, "Edis ile yakın arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

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