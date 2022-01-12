Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...
Şarkıcı Edis'in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Son dönemin popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde bir güzelle samimi bir şekilde kameralara yansımıştı. Ünlü şarkıcının dudak dudağa objektiflere takıldığı gizemli kadının kim olduğu ise merak konusu olmuştu. Edis'in öptüğü kişinin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının yanındaki kadının Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detaylar...
12.01.2022 22:45
- Son Güncelleme: 12.01.2022 22:45
GİZEMLİ İSİM BELLİ OLDU!
Ünlü şarkıcının, yanındaki güzelin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; Edis'in öptüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu anlaşıldı.