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Sadakatsiz’in Asya’sıydı! Cansu Dere hayatına girecek erkekte aradığı özelliği açıkladı: “Çok utanıyor insan ama...”

Sadakatsiz, Ezel, Sıla, Şahsiyet gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ize özel hayatına dair sorulan sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti. Hayatına girecek erkekte aradığı özelliği açıklayan Dere'nin yanıtları çok konuşuldu. İşte Cansu Dere'nin o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:47 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:57
Sadakatsiz’in Asya’sıydı! Cansu Dere hayatına girecek erkekte aradığı özelliği açıkladı: Çok utanıyor insan ama... 1

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Cansu Dere, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu.

Sadakatsiz’in Asya’sıydı! Cansu Dere hayatına girecek erkekte aradığı özelliği açıkladı: Çok utanıyor insan ama... 2

Sadakatsiz, Ezel, Sıla, Şahsiyet gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu, önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışında kameralara yansıdı.

Sadakatsiz’in Asya’sıydı! Cansu Dere hayatına girecek erkekte aradığı özelliği açıkladı: Çok utanıyor insan ama... 3

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir.

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